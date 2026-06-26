Нидерланды обыграли Тунис на ЧМ-2026 и вышли в плей-офф

Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Брайан Бробби и Ян Паул ван Хекке, автогол на счету капитана сборной Туниса Элье Скири. У проигравших мяч забил форвард махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.

Встреча группы F прошла в Канзас-Сити. Нидерланды набрали семь очков и вышли в 1/16 финала. Команды Японии и Швеции тоже пробились в плей-офф.

Ранее сборная Эквадора обошла Германию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Встреча группы E завершилась в Нью-Йорке со счетом 2:1.