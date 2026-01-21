В России впервые с 2022 года будут транслировать Олимпийские игры

В России впервые с 2022 года покажут Олимпийские игры. Об этом сообщил РБК министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Эксклюзивные права на показ трансляций из Милана и Кортина-д’Ампеццо получил онлайн-кинотеатр Okko.

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — уточнил министр.

Сигнал планируют транслировать без вмешательства в ход соревнований, но с учетом российского законодательства.

Всего допуск на Игры пока получили девять спортсменов из России: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Все они будут выступать в нейтральном статусе.

Летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже не показывали в России в качестве ответа на международные санкции.

В начале года глава МОК Кирсти Ковентри сообщала, что российскую символику нельзя будет использовать на Играх в Италии, даже если Россия до этого момента заключит мирное соглашение по Украине.