В России учредили День хоккея

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея в России. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», — говорится в тексте указа.

Единую систему подготовки хоккеистов создадут в Подмосковье. Она должна объединить все этапы спортивного развития — от первых занятий на льду до выступлений в Молодежной хоккейной лиге.

В марте в России учредили День военно-политических органов в Вооруженных силах. Дата также значится в календаре памятных дней Вооруженных сил.

Ранее Путин постановил учредить День языков России и отмечать его 8 сентября. Также президент учредил День коренных малочисленных народов — его будут отмечать 30 апреля.