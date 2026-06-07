В РФС удивились решению УЕФА по участию российских клубов

В РФС не ожидали решения УЕФА продлить отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/2027. Об этом сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, его слова привел «Чемпионат» .

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон, подтвердив, что российские команды останутся отстраненными как минимум до лета 2027 года.

«Никто не ожидал продления бана УЕФА. Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — заявил Колосков.

В УЕФА уточнили, что решение связано с действием санкций в отношении российских клубов и национальных сборных, которые по-прежнему не допускают к турнирам под эгидой организации. Решение об ограничениях приняли еще в 2022 году, в 2023 году Спортивный арбитражный суд признал его легитимным.