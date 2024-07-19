Боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту

Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на туриста в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Боец ММА напал на мужчину из-за того, что тот вместе с семьей якобы мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший рассказал, что все произошло несколько часов назад.

«Сначала спортик кричал и матерился, а когда словарный запас закончился, пустил в ход кулаки», — отметил турист.

По предварительной информации, в драке вместе с Ларкиным участвовал сотрудник аэропорта, который его вез. Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний.

Канал уточнил, что друзья Ларкина во время конфликта находились рядом, но успели сбежать до прибытия полиции.

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