В плей-офф ЧМ по футболу встретятся сборные Канады и ЮАР

Сборная Канады встретится с командой ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Именно эти команды сформировали первую пару в плей-офф на проходящем турнире. Об этом сообщил ТАСС .

Игру проведут в Калифорнии в Инглвуде 28 июня.

До этого стало известно, что сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу, победив южнокорейскую команду в третьем туре групповой стадии соревнования. Матч квартета А состоялся Монтеррее и завершился победой со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 63-й минуте сделал футболист Тапело Масеко.

Сборная ЮАР финишировала в квартете с 4 очками. Команда впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф чемпионата мира.