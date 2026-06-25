Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная ЮАР победила команду Южной Кореи в третьем туре групповой стадии чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде. Матч квартета А прошел в Монтеррее и завершился победой со счетом 1:0.

Единственный мяч на 63-й минуте игры в ворота южнокорейцев отправил Тапело Масеко.

ЮАР набрала 4 очка и стала второй в группе, завоевав путевку в плей-офф мирового первенства впервые в своей истории. В 1/16 финала чемпионата они сыграют с командой Канады, игра пройдет в воскресенье.

Команда Южной Кореи набрала три очка и финишировала на третьей строчке. Вышли ли южнокорейцы в плей-офф, станет известно после завершения всех матчей групповой стадии. Для прохода дальше южнокорейцам необходимо остаться в топ-8 среди 12 сборных, занявших третье место.

Ранее путевку в 1/16 финала также завоевала сборная Бразилии.