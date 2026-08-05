В первый день Кубка мира по зимнему плаванию россияне получили 4 медали

Российские спортсмены в первый день Кубка мира в Аргентине завоевали в соревнованиях по зимнему плаванию золото на всех дистанциях. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации зимнего плавания.

Всего россияне получили четыре золотые медали из четырех возможных.

На соревнованиях отличились Василиса Малаева и Петр Ясинский — они продемонстрировали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 метров баттерфляем. Первое место на дистанции 100 метров вольным стилем занял Матвей Овсейчук, а лучшим спортсменом на дистанции 200 метров брассом оказался Алексей Жарков.

В пресс-службе уточнили, что все пловцы выступают под национальным флагом.

Ранее золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта получили россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой. Они выступили в дисциплине синхронные прыжки с 10-тиметровой вышки. Соревнования проходят в Париже с 31 июля по 16 августа.