В Нью-Йорке баскетбольные фанаты разгромили несколько автобусов

Баскетбольные болельщики после победы «Нью-Йорка» в финальной серии НБА разгромили как минимум шесть автобусов в центре мегаполиса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Фанаты выбили стекла автобусов, сорвали люки и двери, разрисовали их граффити. На некоторых транспортных средствах полностью вырвали капоты.

Часть людей забрались на крыши разбитых автобусов, устроив импровизированные трибуны.

На улицы Нью-Йорка вышла конная полиция, разгоняя разбушевавшихся фанатов. Движение машин в центре города полностью перекрыли. Люди также залезают на машины и окружают полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать.

В ночь на воскресенье «Нью-Йорк Никс» выиграл финальную серию НБА у «Сан-Антонио Сперс» со счетом 4-1. Это первая победа клуба в лиге за последние 53 года. До этого «Никс» праздновали завоевание титула в 1970 и 1973 годах.