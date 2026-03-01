В Москве стартовал международный турнир по карате-кекусинкай «Кубок наций»
В Москве на площадке арены «Баскет Холл» состоялось торжественное открытие III международного турнира по карате-кекусинкай «Кубок наций». Первые награды в юниорских категориях уже разыграли, впереди — поединки среди спортсменов старших возрастов.
По результатам первого дня соревнований определили победителей и призеров в возрастных группах 12-13, 14-15 и 16-17 лет в категориях «ката» и «буки-дзюцу». Из числа международных делегаций турнира победы в поединках одержали представители Белоруссии, Казахстана и Армении.
Российские каратисты стали абсолютными лидерами по количеству побед. Лидирующие позиции заняли Московская область – 41 призовое место, Москва – 36, Свердловская область – 14, Челябинская, Калининградская и Ульяновская области – 12 призовых мест.
В рамках официального открытия турнира бойцов приветствовали именитые спортсмены. Среди них — чемпион UFС в легчайшем весе Петр Ян.
«Уважаемые спортсмены, гости, судьи, хочу пожелать вам красивейших поединков. Судьям – справедливого судейства, зрителям – отличного наслаждения данным мероприятием», – сказал он.
Знаковым для всего спортивного сообщества стало присутствие официальной делегации из Японии – страны-родоначальницы карате-кекусинкай.
Также поддержать спортсменов приехал сенатор и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, который подчеркнул воспитательную силу честного единоборства и пожелал юным бойцам смелости на татами.
«Помните о том, что турнир – лучшее проявление того, что в честной состязательности, в честной конкуренции вы обретаете лучших друзей. Поэтому желаю вам трудолюбия, упорства, всегда победы», – заключил он.
Ранее стало известно, что в «Кубке наций» примут участие более 1600 каратистов.