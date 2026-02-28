Более 1600 каратистов поборются за «Кубок наций» в Москве

Более 1600 спортсменов из 43 стран и 41 региона России примут участие в III международном турнире по киокусинкай «Кубок наций». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония открытия соревнований прошла 28 февраля в Москве. Старт турниру дали почетные гости, среди которых были министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и чемпион UFC Петр Ян.

«Дорогие спортсмены, тренеры, гости нашей страны! Мы рады приветствовать всех в России. Для нас почетно, что турнир, который зародился в подмосковном городе Чехов, вырос в такой масштабный проект», — сказал Дмитрий Абаренов.

В первый день поединков, 28 февраля, на татами встретятся юноши и девушки в возрасте 12–13 лет. Во второй, 1 марта, состязаться будут спортсмены разных возрастных категорий. Для зрителей подготовлена яркая и насыщенная программа с участием звезд спорта и эстрады.

Соорганизаторами турнира выступают Общероссийская спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай России», Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и подмосковный клуб «Подольск-Додзе».

Основной спонсор соревнований — Холдинг «Строительный Альянс», который более 15 лет поддерживает развитие детско-юношеского спорта в России.