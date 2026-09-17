Онкология стала причиной смерти олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова

Депутат Госдумы долго болел и плохо себя чувствовал в последнее время. Из-за состояния здоровья он решил уйти из политики. Сергей Чепиков входил в комитет по государственному строительству и законодательству, где занимался развитием инфраструктуры спорта.

Двукратный олимпийский чемпион умер 17 сентября. Он был одним из самых титулованных биатлонистов. После завершения выступлений в 2007 году Сергей Чепиков посвятил себя наставничеству, а затем начал и политическую карьеру.