Попытки Международного олимпийского комитета продвинуть неолиберальные подходы к инклюзивности на Олимпийских играх достойны сожаления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Президент МОК Томас Бах использовал состоявшиеся Олимпийские игры и свое служебное положение для продвижения неолиберальных подходов к „инклюзивности“, а не столько для развития мирового спорта», — сказал дипломат.

Захарова отметила, что сомнительные решения по допуску боксеров-женщин на Олимпийский турнир глава МОК пытался прикрыть ложью в адрес Международной ассоциации бокса (AIBA) и комментариями по гендерной тематике.

«В мире есть только два пола — женский и мужской. Как следствие, есть женские и мужские спортивные состязания», — добавила официальный представитель МИД России.

Ранее глава AIBA Умар Кремлев сравнил уход Баха из МОК с удалением раковой опухоли.