«В мире есть только два пола — мужской и женский». Захарова — о «новой инклюзивности» ОИ

Захарова: попытки МОК привнести в Олимпиаду новую инклюзивность удручают

Фото: РИА «Новости»

Попытки Международного олимпийского комитета продвинуть неолиберальные подходы к инклюзивности на Олимпийских играх достойны сожаления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Президент МОК Томас Бах использовал состоявшиеся Олимпийские игры и свое служебное положение для продвижения неолиберальных подходов к „инклюзивности“, а не столько для развития мирового спорта», — сказал дипломат.

Захарова отметила, что сомнительные решения по допуску боксеров-женщин на Олимпийский турнир глава МОК пытался прикрыть ложью в адрес Международной ассоциации бокса (AIBA) и комментариями по гендерной тематике.

«В мире есть только два пола — женский и мужской. Как следствие, есть женские и мужские спортивные состязания»,  — добавила официальный представитель МИД России.

Ранее глава AIBA Умар Кремлев сравнил уход Баха из МОК с удалением раковой опухоли.

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