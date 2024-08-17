«В мире есть только два пола — мужской и женский». Захарова — о «новой инклюзивности» ОИ
Захарова: попытки МОК привнести в Олимпиаду новую инклюзивность удручают
Попытки Международного олимпийского комитета продвинуть неолиберальные подходы к инклюзивности на Олимпийских играх достойны сожаления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Президент МОК Томас Бах использовал состоявшиеся Олимпийские игры и свое служебное положение для продвижения неолиберальных подходов к „инклюзивности“, а не столько для развития мирового спорта», — сказал дипломат.
Захарова отметила, что сомнительные решения по допуску боксеров-женщин на Олимпийский турнир глава МОК пытался прикрыть ложью в адрес Международной ассоциации бокса (AIBA) и комментариями по гендерной тематике.
«В мире есть только два пола — женский и мужской. Как следствие, есть женские и мужские спортивные состязания», — добавила официальный представитель МИД России.
Ранее глава AIBA Умар Кремлев сравнил уход Баха из МОК с удалением раковой опухоли.