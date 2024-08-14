Сегодня 14:04 Кремлев назвал уход Баха из МОК удалением раковой опухоли Глава IBA Кремлев: уход Баха из МОК — это удаление раковой опухоли у спорта 0 0 0 Эксклюзив

Спорт

Бокс

Уход Томаса Баха с поста президента Международного олимпийского комитета можно сравнить с удалением раковой опухоли. Это победа для спорта, заявил в комментарии 360.ru президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Слава Богу, что он уходит. Эта раковая опухоль вырезается. Эта победа всех спортсменов, потому что сейчас на Олимпиаде к ним относятся, словно к участникам гладиаторских боев. Они приходят, выступают, у них питание с червями, мы все это видели», — подчеркнул он. Также Кремлев обратил внимание и на качество наград, которые вручают олимпийцам. А это тоже говорит о многом.

«Уезжают домой, медальку железную вешают. Недавно спортсмен опубликовал видео, где медаль на второй день уже заржавела. Это ужас, это печальное отношение к спортсменам», — возмутился глава IBA.

Правильно же ему (Томасу Баху, — прим. ред.) семья посоветовала, он же и сам признался, что он уходит, потому что не способен управлять олимпийской семьей, потому что нужен молодой и сильный [человек], который сможет стоять у штурвала этого большого корабля. Умар Кремлев

По оценке Кремлева, Бах за время своей работы в МОК превратил спорт в грязную политику, начал уничтожать спортивные дисциплины, а такого быть не должно. «Также нам важно добиться, руководство МОК выбирали страны, а не члены комитета. Нынешний формат надо менять, потому что благодаря странам существует МОК. И эта ассоциация должна работать в интереса х стран, а не диктовать, как страны должны жить. Вот этот формат надо поменять, всему миру для этого объединиться, тогда будет прозрачность в спорте», — добавил собеседник 360.ru. В ответ на вопрос о возможности и готовности занять место Томаса Баха, Кремлев подчеркнул, что не стремится к этому.