Скандал с летрозолом, запрет для украинцев и тайные агенты Трампа: как стартуют ОИ-2026

Официальный старт XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6 февраля, но поводы для обсуждений есть уже сейчас: допинг-скандал, полиция Дональда Трампа и запреты для украинцев. Подробности — в материале 360.ru.

Русский язык теперь официальный На зимней Олимпиаде-2026 русский включили в список из восьми рабочих языков. В перечень также вошли английский, французский, итальянский, немецкий, японский, китайский и корейский языки. Признание статуса языка означает, что журналисты смогут получать синхронный перевод на любой из этих языков через специальное приложение. Однако российские представители СМИ будут присутствовать на состязаниях без указания национальной принадлежности. Под запретом все еще находится демонстрация флага России. Ограничение касается всех стран, спортсмены которых будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Как и все санкционные решения, этот запрет ярок и незабываем. Наверное, его авторы искренне считают, что таким образом они выполняют важную миссию. Если кто‑то пронесет хотя бы маленький флажок с российской символикой или — о ужас! — нацепит на футболку значок с российским флагом, Олимпиада тут же прекратит свое существование. Амир Хамитов зампред комитета Госдумы по спорту

В оргкомитете при этом стараются избегать политизации спортивных состязаний. Итальянский лидер Серджо Маттарелла предложил объявить перемирие, а скелетонист и знаменосец сборной Украины Владислав Гераскевич заявил о просьбе МОК не устраивать антироссийских акций.

При этом в параде спортсменов на открытии Олимпиады нейтральные атлеты участвовать не будут. Но, как поясняли в МОК, им дадут возможность «присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах». Вместимость «Сан-Сиро» во время футбольных матчей превышает 75 тысяч человек. А вот сколько в итоге будет зрителей на церемонии — большой вопрос. По данным La Repubblica, из-за низкого спроса организаторы начали продавать на мероприятие два билета по цене одного (вход на стадион варьируется от 260 до 2026 евро). Пока нераспроданными остаются порядка 10 тысяч билетов разных категорий.

Большунов, Малинин и Гуменник на Олимпиаде От России на Олимпиаду допустили лишь 13 россиян, среди них: Фигуристка Аделия Петросян

Фигурист Петр Гуменник

Лыжница Дарья Непряева

Лыжник Савелий Коростелев

Алена Крылова (шорт-трек)

Иван Посашков (шорт-трек)

Ксения Коржова (конькобежный спорт)

Анастасия Семенова (конькобежный спорт)

Никита Филиппов (ски-альпинизм)

Дарья Олесик (санный спорт)

Павел Репилов (санный спорт)

Горнолыжник Семен Ефимов

Горнолыжница Юлия Плешкова Александру Большунову отказали в выдаче нейтрального статуса, но это не помешало МОУ включить в официальный ролик финиш трехкратного олимпийского чемпиона в спринте классическим стилем на Играх в Пхенчхане. Помимо Большунова, в посвященных Олимпиаде роликах показали фрагменты с участием биатлонистки Ирины Казакевич, фристайлистки Анастасии Смирновой, шорт-трекистов Константина Ивлиева и Семена Елистратова, а также фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.

На Играх выступят 38 наших бывших соотечественников. Среди них — американец Илья Малинин, сын россиян Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. На недавней тренировке спортсмен выступил в ярких шнурках — на аксессуар обратили внимание пользователи Сети. Оказалось, что это подарок хоккеиста Александра Овечкина. Фигурист планирует носить их на протяжении всех Игр. Главный соперник Малинина, Петр Гуменник, отправится в Милан только после 8 февраля — за два дня до короткой программы мужчин. Вместе с ним приедет тренер Вероника Дайнеко. В Олимпийской деревне уже находится Этери Тутберидзе, чья ученица Аделия Петросян защитит честь российской школы фигурного катания. Также в Милане выступит ученик Тутберидзе из Грузии Ника Эгадзе. Среди прибывших в Италию россиян — лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов уже совершили первые спуски на олимпийской трассе. Все российские атлеты прошли допинг-тестирование, результаты пока не сообщались.

Первый допинг-скандал на Олимпиаде-2026 Первой спортсменкой на Играх, кого поймали на допинге, стала итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер — она сдала внесоревновательную пробу со следами летрозола. В спорте этот препарат внесен в список запрещенных. Он помогает убрать следы приема других веществ, в том числе стероидных анаболиков. Также летрозол способствует снижению жировой массы и улучшению структуры мышц, ускоряет восстановление после интенсивных тренировок и снижает уровень эстрогена, способствуя выработке тестостерона.

Биатлонистку исключили из сборной Италии. Глава Федерации зимних видов спорта Флавио Рода поддержал спортсменку, но были и те, кто счел ситуацию глупостью.

Возможно, я наивен, но мне трудно понять, зачем принимать вещество, которое недавно привело к отстранению трех спортсменов, накануне события всей жизни. Все они заявили о «загрязнении молока». Случайность? Или просто запредельная глупость. Том Лаайе-Гоффар биатлонист

Тьма на соревновании по керлингу Первые олимпийские соревнования стартовали в Италии 5 февраля — программу открыл турнир по керлингу среди смешанных пар. Однако состязание пришлось прервать из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д’Ампеццо. После пяти минут задержки свет снова появился.

Полиция Трампа Масла в огонь в преддверии ОИ подлили планы США направить в Италию агентов одиозной Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). НА фоне этих слухов в стране начались протесты. Даже МОК выразил опасения из-за такого решения, а итальянская общественность и политики раскритиковали инициативу.

Интересно В Штатах сейчас не стихает волна массовых протестов из-за гибели медбрата Алекса Претти и американки Рене Николь Гуд во время рейдов ICE против нелегалов. По мнению Дональда Трампа, из-за наплыва мигрантов США могут превратиться в «Венесуэлу на стероидах».

Глава МВД Италии заверил, что сотрудники ICE не будут играть никакой роли и не смогут проводить оперативную работу на Олимпийских играх. «Подразделение ICE — Служба расследований внутренней безопасности (HSI) — будет работать только в составе американских дипломатических миссий, они не являются оперативными агентами и не обладают исполнительными функциями», — подчеркнул министр.

HSI — подразделение ICE, агенты которого работают за пределами Соединенных Штатов для борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Их задача — предотвращать угрозу внутренней безопасности США или союзников. Власти Италии готовят крупную операцию по обеспечению безопасности на Играх, куда приедут мировые лидеры. Речь идет в том числе о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Он посетит церемонию открытия 6 февраля.