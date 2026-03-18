В МИД объяснили, почему Зеленский наложил санкции на паралимпийцев России

Введение Украиной персональных санкций против российских спортсменов-паралимпийцев свидетельствует о политизации спорта и связано с успехами сборной России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Видимо, Зеленский просто не смог смириться с тем, что российская сборная, будучи самой малочисленной, выступила выше всяких похвал, заняла почетное третье место после всех издевательств, через которые проходили годами наши спортсмены», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что 14 марта президент Украины утвердил ограничения в отношении десяти российских паралимпийцев, обвинив их в распространении пропаганды и участии в боевых действиях. Захарова обратила внимание, что выступление российской команды на зимних Паралимпийских играх в Италии можно назвать подвигом.

Российские спортсмены вернулись в Москву после успешного выступления на Паралимпийских играх в Италии. Сборная из шести человек завоевала 12 медалей, став третьей в общекомандном зачете.