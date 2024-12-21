В Кремле оценили допуск российских спортсменов к соревнованиям

Песков призвал работать над возвращением российских спортсменов на мировые арены

Национальные федерации должны продолжать работать над возвращением российских спортсменов на международные состязания. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не все так гладко. Большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать», — сказал он.

Песков отметил, что состав спортсменов, которые могут участвовать в международных соревнованиях, сильно ограничен. Также он уточнил, что замены невозможны.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил Россию и Белоруссию к квалификационным соревнованиям на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Спортсмены должны будут выступать только в нейтральном статусе.

Решение ISU относится к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Заявку нужно подать до 28 февраля.