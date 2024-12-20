Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе

Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года открыли для российских и белорусских спортсменов, выступающих в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Такое решение вынес Международный союз конькобежцев (ISU), сообщила пресс-служба организации.

Россияне выступят в нейтральном статусе в одиночных или парных разрядах. До командных турниров российскую сборную на Олимпийских играх не допустят. Кроме того, национальные спортивные федерации должны представить по одному участнику или паре в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Заявки ISU ожидает до 28 февраля.

Также в организации отметили, что проверят каждого из представленных спортсменов, чтобы не допустить к международным соревнованиям тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию или связан с военными или силовыми службами.

На Олимпийских играх спортсмены выступят под флагом ISU. Им запретят давать комментарии СМИ и участвовать в пресс-конференциях.

В середине декабря президент Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд объявил о запуске работы по возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года. Условия участия россиян в международных соревнованиях он пообещал назвать позднее.