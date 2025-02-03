Депутат Журова: решение IIHF о допуске России до Олимпиады косвенно зависит от США

Международная хоккейная ассоциация (IIHF) может принять промежуточное решение по участию российской сборной в Олимпиаде, учитывая действия нового президента США Дональда Трампа на международной арене. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее мнению, исход событий не будет связан с предстоящими выборами главы Международного олимпийского комитета.

«Скорее, оно может быть связано с приходом Трампа к власти в США. Те политические заявления, которые мы в последнее время от него слышим, оставляют нас в ожидании: мы наблюдаем и ждем, когда он предложит что-то в плане мирных переговоров, что устроит нас», — пояснила парламентарий.

Она предположила, что IIHF найдет способ сохранить Россию в качестве участника Олимпиады, не вызывая дополнительных дискуссий. Однако скорого допуска, как и точного ответа по нему, ожидать не стоит, предупредила депутат.