В IBU ответили на вопрос о допуске россиян после смены главы МОК

IBU: выборы главы МОК не повлияли на ситуацию с допуском россиян

Выборы нового главы Международного олимпийского комитета не влияли на позицию Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допуска российских спортсменов. Об этом в пресс-службе организации заявили изданию «ВсеПроСпорт» .

В IBU подчеркнули, что статус допуска российских биатлонистов не менялся с 2022 года.

Россияне и белорусы не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой IBU. Решение вступило в силу в марте 2022-го и продолжает действовать «до дальнейшего уведомления».

Срок полномочий нынешнего главы МОК Томаса Баха истекает 23 июня, на посту его сменит двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Ранее Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. При этом она подчеркнула, что каждую конкретную ситуацию нужно рассматривать индивидуально.