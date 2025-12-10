В Хабаровске прошли краевые соревнования по подводному спорту

В Хабаровске в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли краевые соревнования по подводному спорту, соответствующие целям государственной программы «Спорт России». Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Спортсмены состязались в дисциплинах апноэ в бассейне, включая динамическое плавание в ластах, классические ласты, плавание без ласт и статическую задержку дыхания.

Соревнования собрали фридайверов из клубов и федерации подводного спорта Хабаровского края. В них приняли участие как опытные спортсмены, так и новички, для которых старт стал важным этапом подготовки и возможностью проверить свои силы в официальных условиях.

Президент федерации подводного спорта Хабаровского края Евгений Карпусь подчеркнул, что интерес к дисциплинам апноэ в регионе стабильно растет. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, став традиционным праздником для фридайверов региона.