В Госдуме призвали ввести лицензии для ММА-клубов

В России необходимо ввести новый закон об обязательном лицензировании ММА-клубов. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, обращение депутата есть в распоряжении 360.ru.

По его словам, клубы смешанных единоборств в России пользуются особой популярностью, их уровень выше, чем в других странах. При этом под вывеской ММА создают подпольные организации — криминальные структуры, которые культивируют чуждые ценности.

«Это особая субкультура, которая противопоставляет себя нормам, закону и правопорядку. Там считается нормальным демонстративное пренебрежение к традиционным российским ценностям и вызывающее поведение. Культовыми фигурами часто являются радикалы и бандиты», — указал Миронов.

Он добавил, что подпольные ММА-клубы зачастую создают нелегальные мигранты по этническому признаку.

«Достаточно вспомнить, что террористов, устроивших бойню в „Крокусе“, как раз тренировали в подпольной секции. Тенденция опасна для общества, в интересах российских граждан партия выступила с инициативой о лицензировании. Необходимо установить дополнительный госконтроль, чтобы клубы, где тренируются радикалы и криминал, прекратили существование», — отметил парламентарий.

