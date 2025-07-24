Мигрантам хотят запретит драться в подпольных бойцовских клубах в России

Мигрантам хотят запретить участвовать в подпольных бойцовских клубах. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщил ТАСС .

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин. Они направили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву предложение о запрете участия мигрантов в подпольных клубах смешанных единоборств.

«Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — пояснили депутаты.

Кроме того, ограничение станет для полицейских дополнительным рычагом влияния для ликвидации подобных площадок, поможет снизить преступность и предотвратить распространение экстремизма.

Ранее в Госдуме предложили сделать платным образование в России для детей мигрантов.