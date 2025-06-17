В Госдуме призвали частично отменить Fan ID

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить Fan ID для детей до 14 лет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Минспорта России Михаилу Дегтяреву с просьбой отменить Fan ID для детей до 14 лет. Документ с описанием инициативы оказался в распоряжении 360.ru.

Депутат констатировал, что введение карты болельщика привело к снижению посещаемости футбольных матчей. По его словам, обязательное посещение МФЦ для оформления Fan ID на детей при наличии стандартной учетной записи на портале «Госуслуги» приводит к бюрократической нагрузке на семьи, что и стало одной из причин снижения интереса к посещению футбольных матчей.

«Учитывая изложенное, прошу совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассмотреть целесообразность отмены оформления Fan ID для граждан младше 14 лет», — обратился Даванков с предложением.

Персонифицированная карта зрителя (Fan ID) использовалась в России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Карта болельщика в 2022 году стала обязательной для доступа на матчи чемпионата России и финальный матч Кубка страны по футболу.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что большинство болельщиков со временем привыкнут к Fan ID.