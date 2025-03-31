Депутат Журова: со временем большинство болельщиков привыкнут к Fan ID

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление части фанатов футбольного клуба «Спартак» о намерении прекратить бойкот матчей команды без Fan ID. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению парламентария, ситуация стабилизируется, а внимание к вопросу постепенно снизится. Она предположила, что со временем большинство болельщиков привыкнут к Fan ID, и наличие этого документа станет нормой.

«Да все наладится, и никто обращать на это внимание не будет», — подчеркнула Журова.

Депутат также высказалась о возможности отмены системы Fan ID, отметив, что власти будут наблюдать за развитием событий и примут решение исходя из сложившейся ситуации.