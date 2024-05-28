В Финляндии пришли в ярость, когда сборная России заняла второе место в рейтинге IIHF

Мэр финского города Тампере Калерво Куммола заявил, что второе место России в рейтинге национальных команд по версии Международной федерации хоккея (IIHF) является нелепым. Об этом сообщило издание Ilta Sanomat .

По словам Куммолы, за последние шесть лет команда России завоевала только одну бронзовую медаль на чемпионатах мира. По мнению политика, «лучше было бы закрыть весь рейтинг». Обновленный показатель сборных чиновник назвал шокирующим.

Ранее стало известно, что российская сборная поднялась на одну строчку в рейтинге IIHF, заняв второе место с 4065 очками. Лидером осталась Канада, у страны 4100 очков, у Финляндии — 3955. Чехия и Швейцария заняли четвертое и третье места.

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии на сезон 2024/2025 годов. Официальная причина таких действий — риски безопасности.