Тетя Овечкина рассказала, что он такой же большой и добрый, как его дед

Тетя Александра Овечкина призналась, что видит племянника только по телевизору и никогда лично. Она рассказала спецкору Kp.ru Владимиру Ворсобину, что хоккеист пошел в своего деда.

Анна Николаевна живет в бараке на окраине мордовского села Шокша. Там же родились дед и бабушка спортсмена — Николай Кабаев и Евдокия Каторова. По ее словам, когда Овечкин забил свой рекордный гол, то все звонили и кричали «наш!».

«Ну, и что Сашка меня не помнит. Он же наш, шокшинский. Он же в своего деда, Николая Ивановича пошел!» — сказала она.

Анна Николаевна добавила, что племянник такой же большой и добрый, «это же наша кровь». У них полсела его родни.

По словам женщины, и фамилия у хоккеиста не совсем Овечкин. Для местных он Сашесь Сидань. Это древний шокшанский род Сидань.

Ранее шведский нападающий Никлас Бэкстрем подарил Овечкину козленка.