«В бешенстве». Кремлев раскрыл, чем IBA отличается от МОК

Президент IBA Кремлев: ассоциация заботится о спортсменах, в отличие от МОК

МОК и ее руководитель Томас Бах пытаются мстить IBA, работа которой прозрачна, независима и демократична, которая защищает честь спортсменов. Так прокомментировал решение Олимпийского комитета глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

МОК исключил IBA из списка признанных, что вызвало ответную реакцию Кремлева.

«„Мы исключаем“. Откуда они исключают, интересно, где мы были включены?» — отметил глава ассоциации.

Он напомнил, что президента IBA выбирают страны национальной федерации, а главу СОК выбирают члены, не Олимпийские комитеты. Кремлев назвал это «частным клубом» и «преступной группой».

Кремлев отметил, что бокс будет проходить на Олимпиаде в Париже, и в 2028 году также, ассоциация сделала призовой фонд для спортсменов. Для боксеров это отборочный тур на право выступать на Чемпионате мира, отметил глава IBA и добавил, что все победители получат призовые деньги.

«Конечно, они (МОК — прим. ред.) от этого в бешенстве. Мы от них отличаемся. Наша задача создавать условия, созидать и все, что зарабатывает Международная ассоциация, чтобы деньги принадлежали спортсменам», — заявил Кремлев.

МОК же только зарабатывает на спортсменах, отметил глава ассоциации бокса. Кремлев подчеркнул, что IBA всегда будет отстаивать права атлетов.