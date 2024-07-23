МОК исключил Международную федерацию бокса из списка признанных

МОК исключил IBA, возглавляемую Умаром Кремлевым, из списка признанных

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Международный олимпийский комитет на сессии в Париже единогласно исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных федераций. Об этом сообщило РИА «Новости».

МОК отозвал признание ассоциации еще в 2019 году. В результате этого соревнования по боксу на Олимпийских играх в Токио проводила специальная комиссия комитета.

В декабре 2021 года ассоциации выдвинули список условий для возвращения статуса, однако в 2023 году Спортивный арбитражный суд постановил, что IBA не соблюла этих требований, и оставил отзыв в силе.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже также пройдут без участия IBA.

Международную ассоциацию бокса с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян, которых допустили до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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