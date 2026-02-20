Паралимпийский комитет Италии выступил за нейтральный статус российских атлетов

Паралимпийский комитет Италии настаивает, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на предстоящей Паралимпиаде в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель структуры.

«Паралимпийский комитет Италии подтверждает свою позицию относительно участия российских и белорусских спортсменов в предстоящих зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортина», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что 27 сентября на генассамблее МПК, которая прошла в Южной Корее, комитет высказывал аналогичную позицию. Во время встречи делегат международной структуры Массимо Порчиани полностью согласился с президентом итальянского комитета Марко Джунио Де Санктисо. Он проголосовал, чтобы российским атлетам позволили выступать в нейтральном статусе.

Ранее издание Sky News написало, что россияне будут участвовать в зимней Паралимпиаде под своими флагами. По словам главы ПКР Павла Рожкова, приглашения получили шесть спортсменов из России.