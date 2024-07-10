Бывший игрок сборной Германии по футболу Тони Кроос заявил, что уровень безопасности на его родине хуже, чем в Испании. Причиной этому стала миграционная политика властей, заявил спортсмен в подкасте ZDF «Lanz & Precht» .

По словам Крооса, Германия «уже не та страна, что была 10 лет назад», поэтому он с семьей решил остаться жить в Испании. Он добавил, что миграция стала происходить бесконтрольно.

«Если бы кто-нибудь меня сейчас спросил: „Вы бы отпустили свою дочь в 23:00 в Испании, когда ей будет 14, или в большом немецком городе?“ Тогда, думаю, сейчас я бы больше склонялся к Испании», — заявил футболист.

Ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за миграционный кризис в Европе на Россию. Он заявил, что российские власти якобы вербуют людей в Эфиопии, чтобы те переезжали в европейские страны через Ближний Восток и Белоруссию.