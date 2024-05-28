Польша возложила ответственность за миграционный кризис в Европе на Россию

Организатором отправки мигрантов в Европу из Эфиопии и виновником миграционного кризиса в Евросоюзе якобы является Россия. Об этом итальянской газете Repubblica заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он рассказал, что российские власти якобы вербуют людей в Эфиопии, чтобы те переезжали в европейские страны через Ближний Восток и Белоруссию.

«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток», — указал глава МИД.

Никаких подтверждений своим словам Сикорский не привел. Он также назвал миграционный кризис «организованным нападением на Европейский союз» и отметил, что авторы Женевской конвенции не рассчитывали на миллионы прибывающих из других стран людей.

«На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз», — заключил министр.

Ранее о вине России в европейском миграционном кризисе заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск. Он назвал ситуацию на границе с Белоруссией критической и призвал продолжить укреплять рубежи.