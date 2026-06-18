Узбекистан проиграл Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Колумбии со счетом 1:3 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Результаты матча опубликовали на официальном сайте FIFA.

Голы у колумбийцев забили Даниэль Муньос на 40-й минуте, Луис Диас на 65-й и Хаминтон Кампас на добавочной девятой после окончания основного времени.

Единственный мяч узбекистанцев провел Аббосбек Файзуллаев, выступающий за турецкий «Башакшехир» и ранее игравший за московский ЦСКА. Гол стал первым в истории сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в составе колумбийцев остался в запасе.

Сборная Узбекистана выступает в группе К вместе с Колумбией, Португалией и ДР Конго. В параллельном матче португальцы сыграли вничью с африканской командой — 1:1.

В следующем туре Узбекистан встретится с Португалией 23 июня, Колумбия сыграет с ДР Конго 24 июня. Чемпионат мира впервые проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике — и завершится 19 июля.

Действующий чемпион — сборная Аргентины. Ранее нападающий команды Лионель Месси не смог сдержать слез после первого гола в ворота Алжира.