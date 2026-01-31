Утонувшего в Босфоре пловца Свечникова похоронили в Одинцове

Родные и друзья похоронили утонувшего в Босфоре пловца Свечникова в Одинцове

Прощание и похороны пловца Николая Свечникова, чье тело искали в Босфоре пять месяцев, прошли на Лайковском кладбище в Одинцовском городском округе. Кадры с церемонии опубликовали «Известия» .

Спортсмена отпели в церкви Владимирской иконы Божией Матери, находящейся на погосте. Проститься со Свечниковым пришли родные, друзья и ученики.

Николай Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле 24 августа. Он стал единственным из трех тысяч участников, не добравшимся до финиша.

Поиски россиянина начали только спустя восемь часов, когда организаторы заметили, что спортсмен не забрал свои вещи из камеры хранения.

Тело пловца нашли на набережной Бебек в Стамбуле 20 января. Труп опознали при помощи ДНК-экспертизы. Образцы для проверки дали родители Свечникова.