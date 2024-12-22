Усику запретили целовать крест во время реванша с Фьюри

Боксеру Александру Усику поставили особое условие перед боем с британцем Тайсоном Фьюри. Украинцу запретили во время поединка целовать крест, сообщило спортивное издание Talksport.

Разговоры об этом появились еще после матча в мае, когда украинский боксер между раундами постоянно прикладывался к распятию. Фанаты Фьюри предположили, что в крест вмонтировали ингалятор с допингом. Эту версию Усик опровергал.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что к губам боксеров могут подносить только воду.

«Мы просто запретили все это. Если есть что-то, что используется, кроме воды, то инспектор это забирает», — сказал он.

Бой между Усиком и Фьюри состоится вечером в ночь на воскресенье. Британский спортсмен проиграл Усику в первом матче весной 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Усика сильно не бить соперника из-за запрета Storm Shadow.