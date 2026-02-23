Ушла из жизни бывшая американская баскетболистка «Надежды»

Экс-баскетболистка «Надежды» Брэкстон скончалась в США на 44-м году жизни

Выступавшая за оренбургскую «Надежду» американская баскетболистка Кара Брэкстон умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Причина смерти спортсменки не разглашается. С 2012 по 2013 год она выступала за «Надежду» и стала бронзовым призером чемпионата России.

В WNBA Брэкстон защищала цвета «Нью-Йорк Либерти», «Финикс Меркури», «Талса Шок» и «Детройт Шок», вместе с которым дважды стала чемпионкой лиги. В 2007 году баскетболистка участвовала в Матче звезд лиги.

В разные годы карьеры Брэкстон также выступала в турецких, польских и китайских клубах.

В начале февраля стало известно о смерти бывшего нападающего московских «Динамо» и «Спартака» Артема Федорова на 33-м году жизни. В сезоне-2022/2023 он выступал за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге.