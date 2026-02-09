Умер бывший форвард СКА, «Динамо» и «Спартака» Артем Федоров

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Динамо» Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

«Артем запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — отметили в клубе, выразив искренние соболезнования родным и близким Федорова.

Причины смерти спортсмена не раскрыли.

Хоккеист выступал за ХК «Сочи» в сезоне 2022/23, который стал для него последним. В его составе спортсмен провел 16 матчей, набрав 10 очков — один гол и девять передач.

За свою карьеру Федоров также представлял уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 376 матчей, набрав 169 очков, забросив 66 шайб и сделав 103 результативные передачи. При этом после сезона с ХК «Сочи» Федоров официально не объявлял о завершении спортивной карьеры.