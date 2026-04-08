Ушел из жизни экс-наставник ЦСКА Душко Вуйошевич

Бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич умер в Белграде на 68-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

«ПБК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста», — заявили в ЦСКА.

Черногорский тренер работал в ЦСКА в начале сезона 2010–2011 годов. Самых крупных успехов в карьере он добился в белградском «Партизане».

С этим клубом Вуйошевич выиграл Кубок Корача, чемпионат и Кубок Югославии, пять титулов чемпиона Сербии и Черногории, шесть чемпионатов Сербии, пять трофеев Адриатической лиги и три Кубка Сербии.

В 2009 году тренер вывел «Партизан» в «Финал четырех» Евролиги и получил приз имени Александра Гомельского как лучший тренер турнира.

Вчера из жизни ушел еще один выдающийся экс-тренер российской спортивной команды — петербургского ФК «Зенит». На 81-м году жизни умер Мирча Луческу.