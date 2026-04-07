Ушел из жизни легендарный тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу умер на 81-м году жизни после сердечного приступа. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии .

«Федерация футбола Румынии выражает глубочайшее сожаление в связи со смертью человека, который был, есть и останется настоящей легендой: Мирчи Луческу», — говорится в заявлении.

В федерации добавили, что матчи чемпионата Румынии начнутся с минуты молчания в память о Луческу. Кроме того, на неопределенный срок приостановили процесс выбора нового тренера.

РИА «Новости» сообщило, что в конце марта Луческу экстренно госпитализировали перед тренировкой национальной команды. Позже у него диагностировали сердечный приступ. Во вторник врачи выявили у тренера инсульты и проблемы с кровообращением, затронувшие легкие. Провести операцию медики не смогли из-за высокого риска.

Луческу один сезон – с мая 2016 по май 2017 года – возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России и Суперкубок страны.

За свою карьеру румынский специалист также работал с клубами «Интером», «Галатасараем», «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». В 80-е годы он тренировал сборную Румынии и вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 1984 года.