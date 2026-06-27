«Уродливые плоды». Захарова прокомментировала демарш Румынии против российских гимнасток

МИД РФ осудил власти Румынии за запрет российской символики на соревнованиях

Запрет российской символики на соревнованиях по гимнастике в Румынии — следствие нагнетаемой в стране русофобии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Комментарий опубликовали на сайте ведомства .

Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос, заверила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что запрет на использование национальной символики сборной России на турнире противоречит решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза.

Она обратила внимание, что инициатором противоправного решения стал местный градоначальник, с которым покорно согласились и организаторы мероприятия, и власти страны.

«Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды», — отметила представитель МИД.

Узнав о запрете символики, сборная России по художественной гимнастике снялась с участия в турнире FIG World Challenge Cup.