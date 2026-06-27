«Уродливые плоды». Захарова прокомментировала демарш Румынии против российских гимнасток
МИД РФ осудил власти Румынии за запрет российской символики на соревнованиях
Запрет российской символики на соревнованиях по гимнастике в Румынии — следствие нагнетаемой в стране русофобии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Комментарий опубликовали на сайте ведомства.
Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос, заверила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что запрет на использование национальной символики сборной России на турнире противоречит решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза.
Она обратила внимание, что инициатором противоправного решения стал местный градоначальник, с которым покорно согласились и организаторы мероприятия, и власти страны.
«Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды», — отметила представитель МИД.
Узнав о запрете символики, сборная России по художественной гимнастике снялась с участия в турнире FIG World Challenge Cup.