Российские гимнастки снялись с Кубка вызова в Румынии из-за нарушения регламента

Сборная России по художественной гимнастике снялась с участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока в связи с тем, что организаторы турнира допустили грубые нарушения регламента соревнований. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

«Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке (Румыния). Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований», — заявили в федерации.

Организаторы в устной форме сообщили, что в случае победы российских спортсменок национальный флаг не поднимут на арене, а также не прозвучит гимн России. В ФГР отметили, что это грубое нарушение Устава World Gymnastics и обновленных положений Олимпийской хартии, которые направлены на защиту спорта от давления.

Ранее ФИФА допустила сборные России юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира.