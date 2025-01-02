Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года

В Венгрии 2 января скончалась пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Агнеш Келети не стало в возрасте 103 лет, сообщила газета Nemzeti Sport .

До своего дня рождения она не дожила всего неделю — 9 января обладательнице множества спортивных наград могло бы исполниться 104 года.

Келети родилась и выросла в Будапеште. По национальности она была еврейкой. Отец гимнастки погиб в концлагере Освенцим, а сама она в военные годы скрывалась в деревне с поддельными документами.

Первую золотую медаль Олимпийских игр Агнеш выиграла в 1952 году, на соревнованиях в 1956-м завоевала еще четыре награды. Всего у нее было 10 олимпийских медалей.

В правительстве Венгрии подчеркнули, что Келети была старейшей в мире олимпийской чемпионкой и одной из самых выдающихся спортсменок в истории страны.

Накануне Нового года умер чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет.