Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалев

Чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

В организации выразили соболезнования родным и близким прославленного спортсмена.

Уроженец Читинской области Геннадий Ковалев начал карьеру в 1964 году в спортивном клубе Забайкальского военного округа. Оттуда попал в сборную СССР и выступал в ее составе на международных соревнованиях.

Титул чемпиона мира Ковалев завоевал на первенстве в Лейк-Плэсиде в 1973 году, где взял золото эстафеты и серебряную медаль в индивидуальной гонке.

После завершения спортивной карьеры биатлонист вернулся в Забайкальский край, где начал тренировать будущих спортсменов и возглавил региональную федерацию биатлона. Среди его воспитанников оказались 12 мастеров спорта России и мастер спорта международного класса.

В конце прошлой недели московский хоккейный клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего защитника и четырехкратного чемпиона СССР Валерия Кузьмина, который ушел из жизни в возрасте 83 лет. В организации отметили, что все последние годы прославленный спортсмен следил за матчами своей команды, а также принимал активное участие в ветеранском движении клуба.