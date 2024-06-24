Умерла советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

Чемпионка СССР по теннису и телекомментатор Анна Дмитриева умерла в 83 года

Не стало советской теннисистки и спортивного комментатора Анны Дмитриевой. Она скончалась на 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале журналист Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит», — написал он.

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР по теннису, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году она заняла третье место в списке сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году ее включили в Зал славы российского тенниса.

В 1975 году Дмитриева начала телевизионную карьеру спортивного комментатора. В 1993 году стала работать на телеканале НТВ. С 2004 по 2010 год руководила дирекцией спортканалов «НТВ-Плюс».