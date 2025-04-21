Умерла олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина

Олимпийская чемпионка 1960 года по гребле на байдарках Мария Шубина умерла в 94 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации каноэ России .

Спортсменка скончалась в воскресенье, 20 апреля. Причины ее смерти не раскрывались. В Федерации каноэ выразили соболезнования родным и близким Шубиной.

«Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — написали в организации.

На Олимпиаде 1960 года в Риме Шубина завоевала первое в истории СССР золото в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой.

Спортивная карьера Шубиной началась в 20 лет. Она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, такое же количество побед было на чемпионатах Европы. Также Шубина имела 10 титулов чемпионки СССР.