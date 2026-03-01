Умер заслуженный тренер СССР Юрий Королев

Заслуженный тренер СССР и член зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королев умер в 91 год. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Васильевича», — указали в пресс-службе.

Королев закончил карьеру игрока в 1967 году, после чего преподавал в Институте физической культуры, заведовал кафедрой хоккея, а в 1980-е годы перешел на тренерскую работу.

С 1989 по 1991 год занимал пост первого заместителя председателя Федерации хоккея СССР, а в 1991-1992 годах являлся исполняющим обязанности председателя.

Ранее стало известно о смерти экс-тренера российской сборной по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет.