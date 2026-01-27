Скончался экс-тренер российской сборной по футболу Борис Игнатьев

На 86-м году жизни умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его жена Ирина Игнатьева в беседе с РИА «Новости» .

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия [онкологического заболевания] и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — сказала она.

По данным телеграм-канала Shot, у Игнатьева была злокачественная опухоль в желудке. В апреле прошлого года его состояние резко ухудшилось.

Борис Игнатьев — футбольный тренер из СССР и России. В 1996 году стал наставником российской национальной сборной после увольнения Олега Романцева. Кроме того, он был главным тренером в олимпийской сборной Ирака, московском «Торпедо» и нескольких других клубах.