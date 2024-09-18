Умер лучший футболист ЧМ-1990 года Сальваторе Скиллачи

FIGC: в возрасте 59 лет умер футболист Сальваторе Скиллачи

Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Спортсмену в 2022 году диагностировали рак толстой кишки. В сентябре состояние здоровья Скиллачи резко ухудшилось, и его доставили в больницу Палермо, где он умер.

Скиллачи за свою карьеру выступал за итальянские клубы «Мессина», «Ювентус» и «Интер», а также японский «Джубило Ивата».

В составе сборной Италии Скилаччи стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года, получив приз как лучший футболист и бомбардир турнира.

Ранее в Ростове-на-Дону в возрасте 53 лет умер нападающий, легендарный игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан. Он провел более 275 матчей и забил 68 голов.