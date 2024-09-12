Футболист Виктор Корбан умер в возрасте 52 лет в Ростове-на-Дону

Известный нападающий, легендарный игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан скончался на 53-м году жизни в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсети команды.
Отмечается, что в свое время Корбан выступал за команду «Стрела», после стал нападающим клуба СКА. В 2001 году футболист перешел в Первую Лигу. В общей сложности он провел более 275 матчей и забил 68 голов.
Причины смерти футболиста не уточняются.
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