Футболист Виктор Корбан умер в возрасте 52 лет в Ростове-на-Дону

Известный нападающий, легендарный игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан скончался на 53-м году жизни в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на соцсети команды.

Отмечается, что в свое время Корбан выступал за команду «Стрела», после стал нападающим клуба СКА. В 2001 году футболист перешел в Первую Лигу. В общей сложности он провел более 275 матчей и забил 68 голов.

Причины смерти футболиста не уточняются.