Умер легендарный тренер НБА Рик Адельман

На 80-м году жизни скончался Рик Адельман — один из самых успешных тренеров в истории НБА. Его смерть подтвердила Национальная ассоциация баскетбольных тренеров США, сообщил «Чемпионат» .

Адельман занимает 10-е место в истории лиги по количеству побед — 1042 за 23 сезона. Он руководил «Портлендом», «Сакраменто», «Хьюстоном» и «Миннесотой». Дважды выводил «Портленд» в финал НБА. В 2021 году вошел в Зал славы баскетбола.

В «Миннесоте» тренер работал с российскими баскетболистами Андреем Кириленко и Алексеем Шведом. Кириленко называл Адельмана одним из главных факторов при подписании контракта. Сезон-2012/2013 стал для россиянина одним из лучших в НБА: в среднем 12,4 очка и 5,7 подбора за игру.

